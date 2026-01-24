അവന്മാർക്കെതിരെയല്ലെ കളിക്കുന്നത്, 200 ഒന്നുമാകില്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രകടനത്തെ പുകഴ്ത്തി ന്യൂസിലൻഡ് നായകൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (14:45 IST)
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ നടന്ന രണ്ടാം ടി20യില് 7 വിക്കറ്റിന്റെ വമ്പന് വിജയം സ്വന്തമാക്കി എതിരാളികളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില് 209 റണ്സ് എന്ന കൂറ്റന് ലക്ഷ്യം വെറും 15.2 ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. 6 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് നിന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വമ്പന് തിരിച്ചുവരവ്. ഇതോടെ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് നാായകനായ മിച്ചല് സാന്റനര്.
ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരുടെ ഈ ഫോം വെച്ച് നോക്കുമ്പോള് 300 റണ്സ് നേടിയാലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് സാന്റ്നറുടെ തുറന്നുപറച്ചില്. മത്സരത്തില് 32 പന്തില് 11 ഫോറും 4 സിക്സും സഹിതം 76 റണ്സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യന് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് 37 പന്തില് 4 സിക്സും 9 ഫോറും സഹിതം 82 റണ്സും അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 18 പന്തുകളില് ഒരു ഫോറും 3 സിക്സും സഹിതം 36* റണ്സെടുത്ത ശിവം ദുബെ മികച്ച പിന്തുണയാണ് സൂര്യകുമാര് യാദവിന് നല്കിയത്.