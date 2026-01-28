Sanju Samson : നെറ്റ്സിൽ കൃത്യമായി ടൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഞ്ജുവിൻ്റെ ഫോമിനെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ വേണ്ട, പിന്തുണയുമായി മോണി മോർക്കൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (10:58 IST)
Sanju Samson
: ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പായി ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മോശം പ്രകടനം ഇന്ത്യന് ക്യാമ്പിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും താരത്തിന് പൂര്ണ്ണമായ പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഇന്ത്യന് ബൗളിംഗ് പരിശീലകനായ മോണി മോര്ക്കല്. ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന് സഞ്ജുവിന് ഒരു മികച്ച ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ലോകകപ്പിന് മുന്പ് തന്നെ സഞ്ജു ഫോം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും മോണി മോര്ക്കല് പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നാലാം ടി20യ്ക്ക് മുന്പായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഈ മോശം സമയമെന്നത് താത്കാലികം മാത്രമാണ്. സഞ്ജുവിന് താളം വീണ്ടെടുക്കാന് ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്ങ്സ് മതി. ലോകകപ്പിന് മുന്പായി താരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ഫോമിലേക്കുയരുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. സഞ്ജു നന്നായി പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്സില് നല്ലരീതിയില് പന്തുകള് മിഡില് ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു മികച്ച ഇന്നിങ്ങ്സ് കണ്ടെത്താനായാല് സഞ്ജു തന്റെ താളം വീണ്ടെടുക്കും. മോണി മോര്ക്കല് പറഞ്ഞു.
ടീം വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതില് മാത്രമാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധ. നിലവില് പരമ്പരയില് ടീം 3-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്. താരങ്ങളെല്ലാം മികച്ച രീതിയില് കളിക്കുന്നു. ലോകകപ്പിന് മുന്പായി ഇനിയും 2 മത്സരങ്ങളുണ്ട്. സഞ്ജു തന്റെ ഫോം വീണ്ടെടുക്കുകയും റണ്സ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നതില് എനിക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. മോര്ക്കല് പറഞ്ഞു. ടീം തുടര്ച്ചയായി വിജയിക്കുന്നത് ആശ്വാസമാണെന്നും സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തില് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മോണി മോര്ക്കല് ആവര്ത്തിച്ചു.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ 3 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നും വെറും 16 റണ്സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. ഗുവാഹത്തിയില് നടന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തില് താരം നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില് തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു. അതേസമയം സഞ്ജുവിന്റെ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനായ ഇഷാന് കിഷന് തകര്പ്പന് ഫോമിലാണ്. 8,76,28 എന്നിങ്ങനെയാണ് താരത്തിന്റെ ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പ്രകടനങ്ങള്. ഇതോടെ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റി ഇഷാനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തിറക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാണ്.