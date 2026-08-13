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  4. Srilanka Test squad Dhananjaya Disilva to lead srilanka
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (13:42 IST)

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: ശ്രീലങ്കയെ ധനഞ്ജയ ഡിസിൽവ നയിക്കും, പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പുറത്ത്

India vs Srilanka, Dhananjaya Disilva, Test Series, Cricket News, Srilankan Squad
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (13:45 IST)
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ഇന്ത്യക്കെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള 16 അംഗ ശ്രീലങ്കന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15 ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ ഗല്ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ പഥും നിസങ്ക, കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസ് എന്നിവരില്ലാതെയാകും ശ്രീലങ്കയിറങ്ങുക. പരിക്കാണ് താരങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
 
കൈക്കുഴയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്കില്‍ നിന്നും നിസങ്ക പൂര്‍ണമായി മുക്തനായിട്ടില്ല. ലങ്കന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിനിടെ കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസിന് ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മെന്‍ഡിസിന് പകരം 33കാരനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ നിരോഷന്‍ ഡിക്വെല്ല ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ താരമായ കാമിന്ദു മെന്‍ഡിസാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. ഓഫ് സ്പിന്നര്‍ കസീറ നുവാന്ത, ബാറ്റര്‍ പസിന്ദു സൂരിയബണ്ഡാരെ എന്നിവരാണ് ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങള്‍.
 
പ്രഭാത് ജയസൂര്യയും രമേഷ് മെന്‍ഡിസും നയിക്കുന്ന സ്പിന്‍ ആക്രമണമാകും ഗാലെയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ലാഹിരു കുമാര, വിശ്വ ഫെര്‍ണാണ്ടോ, അസിത ഫെര്‍ണാണ്ടോ, ദില്‍ഷന്‍ മധുശങ്ക എന്നിവരാണ് ലങ്കന്‍ പേസ് നിരയിലുള്ളത്.
 
 ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള ശ്രീലങ്കന്‍ ടീം : ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വ,കമിന്ദു മെന്‍ഡിസ്, ലഹിരു ഉദാര, നിഷാന്‍ മധുഷ്‌ക, ദിനേശ് ചണ്ഡിമല്‍, പസിന്ദു സൂരിയബണ്ഡാര, സോണാല്‍ ദിനൂഷ, നിരോധന്‍ ഡിക്വല്ല, രമേഷ് മെന്‍ഡിസ്. പ്രഭാത് ജയസൂര്യ, കസീറ നുവാന്ത, മിലാന്‍ രത്‌നായകെ, അസിത ഫെര്‍ണാണ്ടോ, ലഹിരു കുമാര, വിശ്വ ഫെര്‍ണാണ്ടോ, ദില്‍ഷന്‍ മധുശങ്ക
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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