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  4. Minister M Liju says India's first 'Public Awareness Portal' will be launched to shut down the drug mafia
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (19:30 IST)

ലഹരി മാഫിയയെ പൂട്ടാന്‍ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി 'ജനജാഗ്രത പോര്‍ട്ടല്‍' ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (19:30 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (19:33 IST)
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ലഹരിമരുന്ന് വില്പനയെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് രഹസ്യമായി കൈമാറാനും, ലഹരിവിമോചന-കൗണ്‍സിലിങ് സഹായങ്ങള്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുമായി മയങ്ങില്ല കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 'ജനജാഗ്രത പോര്‍ട്ടല്‍' ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനം ആദ്യമാണ്. വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അവരുടെ പൂര്‍ണ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ആധുനികവല്ക്കരിച്ച എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് പദ്ധതിയായ 'ഓപ്പറേഷന്‍ തണ്ടര്‍' പുനരാരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യാജകള്ളിന്റെ ഉല്പാദനവും വിതരണവും തടയാന്‍ 'ഓപ്പറേഷന്‍ ശുദ്ധി' എന്ന പേരില്‍ കര്‍ശന പരിശോധനകള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില്‍ അഴിമതി ഒഴിവാക്കാന്‍ സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുനര്‍വിന്യസിക്കും. ഘട്ടഘട്ടമായി മദ്യോപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ലഹരി പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയുമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം.
 
സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തിയ ശക്തമായ പരിശോധനകളില്‍ 14,722 കേസുകളാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ തണ്ടറിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. ഇതില്‍ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1,422 എന്‍.ഡി.പി.എസ് (ചഉജട) കേസുകളും, 2,292 അബ്കാരി കേസുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പുകയില ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധ വില്പ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 118 കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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