നാണക്കേടിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ; ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും പാക്കിസ്ഥാന് നാണംകെട്ട തുടക്കം. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റൺ ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാന് സ്കോർ ബോർഡിൽ 79 റൺസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആറ് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി.
ആദ്യ അഞ്ച് പേരും രണ്ടക്കം കണ്ടില്ല
ഓപ്പണർ സയിം അയൂബിനെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി ഒലി റോബിൻസൺ ആണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഓപ്പണർ അസൻ അവൈസിനെ (ഒൻപത് റൺസ്) ജോഫ്ര ആർച്ചർ മടക്കി. അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ് (മൂന്ന്), ഷാൻ മസൂദ് (അഞ്ച്), നായകൻ ബാബർ അസം (ഏഴ്) എന്നിവരും രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങി. 34 പന്തിൽ 37 റൺസുമായി സൗദ് ഷക്കീലും എട്ട് പന്തിൽ മൂന്ന് റൺസുമായി മുഹമ്മദ് ഇമ്രാനും ക്രീസിൽ. ഗാസി ഘോരി (നാല്) നിരാശപ്പെടുത്തി.
പേസർമാർ കളംപിടിച്ചു
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഒലി റോബിൻസൺ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ജോഷ് ടംഗ് എന്നിവർ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
പാക്കിസ്ഥാന് വൻ നാണക്കേട്
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് ഒരു ഇന്നിങ്സിനും 103 റൺസിനും ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ 194 റൺസിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം. പരമ്പര ആതിഥേയർ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.