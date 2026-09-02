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  4. Hardik pandya trade hits roadblock rohit sharma gets key deciding role
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (10:28 IST)

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

പുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

Hardik Pandya, Rohit sharma, Mumbai Indians, IPL News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (10:33 IST)
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മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ട്രേഡ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളൊന്നും അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ 2027 ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഹാര്‍ദ്ദിക് മുംബൈയില്‍ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം പക്ഷേ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് നഷ്ടമാകും. പുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.
 
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2027ല്‍ പുതിയ നായകനെയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുംബൈയ്ക്ക് 5 കിരീടങ്ങള്‍ നേടികൊടുത്ത നായകനാണെങ്കിലും നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ രോഹിത്തിന് താല്പര്യമില്ല. നിലവില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തിനായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, തിലക് വര്‍മ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ തിലക് വര്‍മയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.
 
നേരത്തെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സും കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും സജീവമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ചകളൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടില്ല.2027 ഐപിഎല്‍ സീസണിന് ശേഷം മെഗാതാരലേലം നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ അഴിച്ചുപണികള്‍ നിലവില്‍ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് മുംബൈയുടെ തീരുമാനം.ALSO READ: തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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