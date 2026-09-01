നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ
ലിയോ അര്ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള് എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് നിന്നുള്ള ലയണല് മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കല് തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നലെയുണ്ടായ പ്രഖ്യാപനം ഫുട്ബോള് ആരാധകരെ നിരാശയിലാക്കുന്നതായിരുന്നു. അര്ജന്റീനയുടെ നീലയും വെള്ളയും ചേര്ന്ന കുപ്പായത്തില് ഇനി മെസ്സിയെ കാണാനാവില്ലെന്ന വാര്ത്തയോട് വൈകാരികമായാണ് മെസ്സിയുടെ സഹതാരങ്ങള് പ്രതികരിച്ചത്. എയ്ഞ്ചല് ഡി മരിയ അത്തരത്തില് കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഫുട്ബോള് ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ലിയോ അര്ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള് എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അര്ജന്റീനയെ നീ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ചു. നിനക്ക് വേണമെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്ര കരിയര് പടുത്തുയര്ത്താനാകുമായിരുന്നു. നന്ദി ക്യാപ്റ്റന്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമാണ് നീ. ഡി മരിയ എക്സില് കുറിച്ചു.
ക്ലബ് ഫുട്ബോള് കളിക്കാനായി ചെറിയ പ്രായത്തില് ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെ മെസ്സിക്ക് സ്പാനിഷ് പൗരത്വം ലഭിച്ചിരുന്നു. കുടുംബവേരുകള് ഉല്ലതിനാല് ബ്രസീല്, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങള്ക്കായും കളിക്കാന് മെസ്സിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല് അര്ജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിയാനാണ് മെസ്സി ആഗ്രഹിച്ചത്. അര്ജന്റീനയ്ക്കായി 2021, 2024 വര്ഷങ്ങളില് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടവും 2022ല് ഫൈനലീസിമയും ലോകകപ്പ് കിരീടവും നേടികൊടുക്കാന് മെസ്സിക്കായി. 2005ല് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മെസ്സി അര്ജന്റീനയ്ക്കായി 207 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 125 ഗോളുകളും 68 അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.