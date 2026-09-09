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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (16:55 IST)

വീണ്ടും തിളങ്ങി ഇഷാൻ കിഷൻ; ഈസ്റ്റ് സോൺ ലീഡ് 500 കടന്നു

Ishan Kishan, East Zone, South Zone, Ishan Kishan Innings, East Zone vs South Zone
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:00 IST)
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Ishan Kishan - Duleep Trophy

ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ സൗത്ത് സോണിനെതിരെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിലും താരമായി ഈസ്റ്റ് സോൺ നായകൻ ഇഷാൻ കിഷൻ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇഷാൻ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 80 റൺസെടുത്തു. 
 
ലീഡ് 500 കടന്നു 
 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 372 റൺസിന്റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഈസ്റ്റ് സോൺ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 189 റൺസെടുത്തു. ആകെ ലീഡ് 561 ആയി. ഉടൻ ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. 


വീണ്ടും ഇഷാൻ 
 
98 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഇഷാൻ ഒൻപത് ഫോറും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതമാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 80 റൺസെടുത്തത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 334 പന്തിൽ 270 റൺസെടുക്കാനും ഇഷാന് സാധിച്ചു. ശിഖർ മോഹൻ 85 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്തു. വൈഭവ് സൂര്യവൻശി (എട്ട്) നിരാശപ്പെടുത്തി. 
 
സ്‌കോർ കാർഡ് 
 
ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്‌കോറായ 708 നെതിരെ സൗത്ത് സോൺ 336 ന് ഓൾഔട്ടായി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഈസ്റ്റ് സോണിന് 372 റൺസ് ലീഡ്. സൗത്ത് സോണിനായി നായകൻ തിലക് വർമ 211 ബോളിൽ 99 റൺസ് നേടി. ഒൻപത് ഫോർ സഹിതമാണ് തിലകിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. ഒരു റൺസ് അകലെ സൗത്ത് സോൺ നായകന് സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ 104 പന്തിൽ 62 റൺസ് നേടി. നാരായണൻ ജഗദീശൻ (42 പന്തിൽ 32), ഷെയ്ഖ് റഷീദ് (48 പന്തിൽ 27), സമരൺ രവിചന്ദ്രൻ (55 പന്തിൽ 23) എന്നിവർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തി. Also Read: സെപ്റ്റംബറിൽ മുഴുവൻ പവർകട്ട്; പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാതെ സർക്കാർ
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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