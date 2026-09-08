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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (17:25 IST)

അയാൾ അവിടെയുള്ളിടത്തോളം പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് രക്ഷപ്പെടില്ല, തുറന്നടിച്ച് ജേസൺ ഗില്ലെസ്പി

Pakistan cricket, Gillespie, Aaqib Javed, Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:50 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായ ആഖിബ് ജാവേദാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കളിക്കാരനും പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്‍ ടെസ്റ്റ് പരിശീലകവുമായിരുന്ന ജേസണ്‍ ഗില്ലെസ്പി. ആഖിബ് ജാവേദ് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് പിന്നോട്ട് മാത്രമെ പോകുവെന്ന് തുറന്നടിച്ചു.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഹൃദയം തകര്‍ക്കുന്നതാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആഖിബ് ജാവേദാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെള്ളിടത്തോളം കാലം പാക് ക്രിക്കറ്റിന് പുരോഗമനമുണ്ടാകില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് മെച്ചപ്പെടണമെങ്കില്‍ ബോര്‍ഡിനെ നയിക്കാന്‍ വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തികള്‍ വേണമെന്നും ഗില്ലെസ്പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
 
ടീം സെലക്ഷനിലും ക്യാപ്റ്റനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുമെല്ലാം പിസിബി ചെയര്‍മാനായ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വി ഇടപെടുന്നതിനെയും ഗില്ലെസ്പി വിമര്‍ശിച്ചു. പാകിസ്ഥാനില്‍ പരിശീലകര്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അവസരമില്ലെന്നും ഗില്ലെസ്പി പറഞ്ഞു.പരിശീലകനായിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ അധികാരങ്ങളെ അനാവശ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തന്നോട് ചോദിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുകയുമാണ് ആഖിബ് ജാവേദ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആര്‍ക്കും അങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും ഗില്ലെസ്പി തുറന്നടിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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