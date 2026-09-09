ആരാകും 2026ലെ മികച്ച ഫുട്ബോളർ, ബാലൺ ഡി ഓർ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ മെസ്സിയില്ല, സാധ്യത ഈ 3 താരങ്ങൾക്ക്
2026ലെ മികച്ച ഫുട്ബോള് താരത്തിനുള്ള ബാലണ് ഡി ഓര് ചുരുക്കപട്ടികയില് ഇടം പിടിക്കാനാവാതെ ലയണല് മെസ്സി. ലോകകപ്പില് വമ്പന് പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും 30 താരങ്ങളുടെ ബാലണ് ഡി ഓര് ചുരുക്കപ്പട്ടികയില് ഇടം നേടാന് മുന് അര്ജന്റീനന് നായകനായില്ല. ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പര് താരം കിലിയന് എംബാപ്പെ, സ്പെയ്നിന്റെ ലമീന് യമാല്, പാവോ കുബാര്സി, റോഡ്രി, ഫെറാന് ടോറസ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്ന്, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാം തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെല്ലാം പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാവായ ഉസ്മാന് ഡെംബലെയും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതില് തന്നെ ഹാരി കെയ്ന്, ഉസ്മാന് ഡെംബലെ, ലാമിന് യമാല് എന്നിവര്ക്കാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത കല്പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഫെറാന് ടോറസ് കൂടി ചേര്ന്നതോടെ പുരസ്കാരത്തിനായി പിഎസ്ജിയുടെ 10 താരങ്ങളാണ് പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ചത്. മികച്ച പരിശീലകര്ക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിനായി ലൂയിസ് എന്റികെ, വിന്സെന്റ് കോമ്പനി, മൈക്കല് ആര്ടേറ്റ, ലൂയിസ് ഡെ ലാ ഫ്യൂന്റെ , ഉന്നായ് എമറി എന്നിവരാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അയൂബ് ബൗദൂദി, പാവോ കുബാര്സി, യാന് ഡയമന്റെ , ലാമിന് യമാല് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള് മികച്ച യുവ പ്രതിഭയ്ക്കായുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.