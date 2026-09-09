ജസ്റ്റ് മിസ്സ്... പഞ്ചാബ് ടി20 കപ്പിൽ 64 പന്തിൽ 173 റൺസുമായി നമൻ ധിർ വിളയാട്ടം, ഗെയ്ലിനെ മറികടക്കാനായില്ല
ഷെര് ഇ പഞ്ചാബ് ടി20 കപ്പില് വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി അമൃത്സര് സൂര്മാസ് താരം നമാന് ധിര്.
ഷെര് ഇ പഞ്ചാബ് ടി20 കപ്പില് വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി അമൃത്സര് സൂര്മാസ് താരം നമാന് ധിര്. മൊഹാലി കിങ്ങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് വെറും 64 പന്തില് 173 റണ്സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ താരം അമൃത്സറിനായി 2 വിക്കറ്റുകളെടുത്തു. മത്സരത്തില് അമൃത്സര് സൂര്മാസ് 67 റണ്സിന് വിജയിച്ചപ്പോള് നമന് ധിറാണ് മാന് ഓഫ് ദ മാച്ചായത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അമൃത്സര് സൂര്മാസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 179 റണ്സെന്ന കൂറ്റന് സ്കോറാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 19 പന്തില് അര്ധസെഞ്ചുറിയും 39 പന്തില് സെഞ്ചുറിയും താരം കുറിച്ചു. 64 പന്തില് 16 ഫോറും 12 സിക്സും അടക്കമാണ് 173 റണ്സ് താരം നേടിയത്. 280 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന മൊഹാലി കിങ്ങ്സ് പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും വിജയം കാണാനായില്ല. 52 റണ്സുമായി അന്മോല് പ്രീത് സിംഗ്, 76 റണ്സുമായി ജസ്കരന്വീര് പോള് എന്നിവരാണ് മൊഹാലിക്കായി തിളങ്ങിയത്.
Naman Dhir smashed 173 (64) in the Sher E Punjab league. pic.twitter.com/uiIT1Z9pJf— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 8, 2026
നിലവില് 66 പന്തില് 175 റണ്സ് നേടിയുട്ടുള്ള വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ പേരിലാണ് ടി20 ഫോര്മാറ്റിലെ ഒരു താരത്തിന്റെ ഉയര്ന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറെന്ന റെക്കോര്ഡുള്ളത്. വെറും 3 റണ്സ് അകലെയാണ് ഈ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം നമന് ധിറിന് നഷ്ടമായത്. ഐപിഎല്ലില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് താരമാണ് നമന് ധിര്.