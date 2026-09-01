തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,
ഹെഡ് കോച്ച് സര്ഫറാസ് അഹ്മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര് ഗുല് എന്നിവര്ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്, ആഷ്ലി നോഫ്കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് നിയമിച്ചു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ ദയനീയ പരാജയത്തിനും ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റിനിടയിലെ വിവാദങ്ങള്ക്കും പിന്നാലെ വമ്പന് അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി പാകിസ്ഥാന്. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കിയാണ് പാകിസ്ഥാന് ഞെട്ടിച്ചത്.
തുടര്ച്ചയായ തോല്വികളും കളിക്കളത്തിലെ മോശം പെരുമാറ്റവും ടീമിനുള്ളിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ കടുത്ത തീരുമാനം. ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനങ്ങളില് ടീമിനെ ഒന്നടങ്കം ഉടച്ചുവാര്ക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം. ഇതോടെയാണ് ഹെഡ് കോച്ചിനും 7 കളിക്കാര്ക്കും സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്.
EP Cricket— Enlightened Post (@epost_official) September 1, 2026
PAKISTAN HAS HIT THE RESET BUTTON AFTER A DISASTROUS ENGLAND TOUR.
Seven players have been sent home, with Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq, Salman Ali Agha, Ali Usman, Aamir Jamal, Muhammad Awais Zafar and Khurram Shahzad all dropped from the Test squad.
Pakistan… pic.twitter.com/8CDl2l8Kva
മൊഹമ്മദ് റിസ്വാന്, ഇമാം ഉള് ഹഖ്, സല്മാന് അലി ആഘ, അലി ഉസ്മാന്, ആമിര് ഹമാല്, മുഹമ്മദ് അവൈസ് സഫര്, ഖുറം ഷഹ്സാദ് എന്നിവരെയാണ് പാക് ടീമില് നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തത്. ഹെഡ് കോച്ച് സര്ഫറാസ് അഹ്മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര് ഗുല് എന്നിവര്ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്, ആഷ്ലി നോഫ്കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് നിയമിച്ചു.
സൈം അയൂബ്, അബ്ദുള്ള ഫസല്, അറാഫത്ത് മിന്ഹാസ്, സാദ് ബൈഗ്, മുഹമ്മദ് റണ്ധാവ, റസൗള്ള, മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന് ജൂനിയര് എന്നിവരെയാണ് പകരക്കാരായി പാക് ടീം ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇതില് മൊഹമ്മദ് റണ്ധാവ, റസൗള്ള എന്നിവര് പുതുമുഖ താരങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് പാകിസ്ഥാന് ടീമിലെ താരങ്ങളുടെ സമീപനത്തിനെതിരെ മുന് പാക് താരങ്ങളടക്കം ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആരാധകര്ക്കിടയിലും വിമര്ശനം ശക്തമായതോടെയാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ ഈ തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബര് 9നാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടെസ്റ്റ് മത്സരം.