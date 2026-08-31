നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്
അതേസമയം ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മിഡില് ഓര്ഡറില് ബാക്കപ്പ് താരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കി ടീം മാനേജ്മെന്റ്. നിലവില് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പില് നാലാം നമ്പറില് ഇറങ്ങുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യര്ക്ക് അനുയോജ്യനായ പകരക്കാരനെ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചതായാണ് വിവരം. നിലവില് ടി20 ടീമിന്റെ ഉപനായകനായ തിലക് വര്മയെയാണ് ശ്രേയസിന് ബാക്കപ്പായി ടീം മാനേജ്മെന്റ് തിരെഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ഏകദിനടീമിലെ വലം കയ്യന്മാരുടെ അതിപ്രസരം മറികടക്കാന് തിലകിനാവുമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
ടി20 ക്രിക്കറ്റില് മൂന്നാം നമ്പറില് കളിച്ചിരുന്ന തിലക് വര്മ ഇഷാന് കിഷന്റെ വരവോടെ അഞ്ചാം നമ്പറിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇടം കയ്യന് എന്നതിന് പുറമെ പാര്ട്ട് ടൈം ബൗളറായും തിലകിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതാണ് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് തിലകിനെ പരിഗണിക്കാന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. മുന്നിര ബാറ്റര്മാരില് ബൗളിങ് ഓപ്ഷനുകള് ഇല്ലാ എന്നത് ബൗളര്മാര്ക്ക് അധികസമ്മര്ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
അതേസമയം ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്, സഞ്ജു സാംസണ് തുടങ്ങിയ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനുകള് നിലവിലുള്ളപ്പോള് എങ്ങനെയാണ് തിലക് വര്മ പെട്ടെന്ന് ഏകദിന സ്കീമില് വന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് വിമര്ശകര് ഉയര്ത്തുന്നത്. ഒക്ടോവറില് നടക്കുന്ന ന്യൂസിലന്ഡ് പര്യടനത്തോടെയാകും ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകള് ആരംഭിക്കുക.
മിഡില് ഓര്ഡറില് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നീ താരങ്ങള് പരിക്കിന്റെ ഭീഷണിയിലുള്ള താരങ്ങലാണ് എന്നതിനാലാണ് നാലോവറെങ്കിലും ബൗള് ചെയ്യാനാകുന്ന മിഡില് ഓര്ഡര് ബാറ്റര്മാരെ ടീം പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്ലെയിങ് ഇലവനില് ബാലന്സ് കൊണ്ടുവരാനായി വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദര്, അക്ഷര് പട്ടേല് എന്നിവരെയായിരുന്നു ഇതുവരെയും ടീം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.