  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. He is so famous jos butler explains why vaibhav's hype is bigger than sachin
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (16:44 IST)

'സച്ചിന്‍ വരുമ്പോള്‍ കഥകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു', വൈഭവിന്റെ പ്രകടനങ്ങള്‍ ലോകം കണ്ടതാണ്, വൈഭവിനുള്ളത് സച്ചിന് മുകളിലുള്ള ഹൈപ്പെന്ന് ജോസ് ബട്ട്ലര്‍

'ഫോര്‍ ദി ലവ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ നിരീക്ഷണം.

Vaibhav Suryavanshi, Sachin tendulkar, Jos Butler, India batting sensation
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (16:44 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (16:33 IST)
google-news
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്ററെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിനരികെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര വിസ്മയമായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ഈ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരകള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഇടംനേടിയ വൈഭവിനെ മാസ്റ്റര്‍ ബ്ലാസ്റ്റര്‍ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ കൗമാരകാലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസമായ ജോസ് ബട്ലര്‍.
 
16-ാം വയസ്സില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെത്തിയ സച്ചിനേക്കാള്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള 'ഹൈപ്പും' പ്രശസ്തിയുമാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ വൈഭവിന് ചുറ്റുമുള്ളതെന്നാണ് ബട്ലര്‍ പറയുന്നു.  'ഫോര്‍ ദി ലവ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ നിരീക്ഷണം.
 
ഐപിഎല്ലില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമില്‍ വെച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവുമായ ആശിഷ് കപൂറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം ബട്ലര്‍ പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ പങ്കുവെച്ചു. സച്ചിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ വളര്‍ന്നുവന്ന ആശിഷ് കപൂറിനോട്, വൈഭവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വന്‍ ആവേശം സച്ചിന്റെ തുടക്കകാലത്തിന് സമാനമാണോ എന്ന് താന്‍ ചോദിച്ചെന്ന് ബട്ട്ലര്‍ പറയുന്നു. ആശിഷ് കപൂര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബട്ട്ലറിന്റെ നിരീക്ഷണം.
 
സച്ചിന്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന കാലത്ത് സച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ പത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് വായിച്ചറിഞ്ഞത്. അസാധാരണമായ കഴിവുള്ള ഒരു പയ്യന്‍ വരുന്നുവെന്ന കഥകളും കേട്ടുകേള്‍വികളും മാത്രമായിരുന്നു. സച്ചിന്റെ കളി നമുക്ക് വിലയിരുത്താന്‍ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വൈഭവിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. അവന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവനെ ലോകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിലെ അവന്റെ പ്രകടനം ലോകം കണ്ടതാണ്.ALSO READ: Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ
 
ഈ ഒരു ഹൈപ്പ് മാത്രമല്ല,ഐപിഎല്ലില്‍ 200ന് മുകളില്‍ സ്‌ട്രൈക്ക്‌റേറ്റിലാണ് വൈഭവ് 700ന് മുകളില്‍ റണ്‍സ് നേടിയത്. അങ്ങനെയൊരു താരത്തെ സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് മാറ്റിനിര്‍ത്താനാവില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ സ്ഥാനം വൈഭവ് അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജോസ് ബട്ട്ലര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം നിലവില്‍ ശ്രീലങ്കയില്‍ ഇന്ത്യ എ ടീമിനായി കളിക്കുകയാണ് വൈഭവ്. ജൂണ്‍ 26ന് ആരംഭിക്കുന്ന അയര്‍ലന്‍ഡ് പരമ്പരയില്‍ താരം ഇന്ത്യന്‍ സീനിയര്‍ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺകിവീസിനെ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് നേട്ടം എന്നിവ സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് 35കാരനായ താരം അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായുള്ള പരിക്കുകളാണ് താരത്തിന്റെ വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 'ചെക്ക്'; ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്

South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 'ചെക്ക്'; ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കു ജയം. ഒരു ഗോളിനു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ നേടിയത്.

IND A vs AFG A : മഴ ചതിച്ചു, 300ന് മുകളിലടിച്ചിട്ടും അഫ്ഗാനോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ എ ടീം

IND A vs AFG A : മഴ ചതിച്ചു, 300ന് മുകളിലടിച്ചിട്ടും അഫ്ഗാനോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ എ ടീംആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ ടീം 49 ഓവറില്‍ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 349 റണ്‍സെന്ന ശക്തമായ സ്‌കോര്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയെങ്കിലും മഴയെ തുടര്‍ന്ന് വിജയലക്ഷ്യം 38 ഓവറില്‍ 294 റണ്‍സാക്കി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു.

Zee 5, FIFA World Cup 2026 Plans: 'ഇതിലും ഭേദം കമ്പിപ്പാര എടുത്ത് കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ്'; 'സീ 5'നെതിരെ ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികൾ

Zee 5, FIFA World Cup 2026 Plans: 'ഇതിലും ഭേദം കമ്പിപ്പാര എടുത്ത് കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ്'; 'സീ 5'നെതിരെ ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികൾZee 5: ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ മാറ്റംവരുത്തിയ സീ 5 നെതിരെ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അവകാശം സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്‌സിനാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു ഏതാനും മണിക്കൂർ മുൻപാണ് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയത്.