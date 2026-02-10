ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

അവനാണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരം, വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുകഴ്ത്തി ജോസ് ബട്ട്‌ലർ

Special innings Vaibhav Show in U19 worldcup finals
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:51 IST)
ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍ 19 ടീമിന്റെയും ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെയും ഓപ്പണറായ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ഇംഗ്ലണ്ട് സൂപ്പര്‍ താരം ജോസ് ബട്ട്ലര്‍. അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ വൈഭവിന്റെ പ്രകടനം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതായി ബട്ട്ലര്‍ പറഞ്ഞു. ഫോര്‍ ദി ലവ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

ഫെബ്രുവരി 6ന് ഹരാരെയില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 80 പന്തില്‍ 175 റണ്‍സാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 15 ഫോറും 15 സിസ്‌കും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ്. അവന്‍ കളിച്ച ഓരോ ഷോട്ടും അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. 14 വയസ്സില്‍ ഈ കളിയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ 20 വയസ്സില്‍ എങ്ങനെയാകും കളിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കാന്‍ വയ്യ. ബട്ട്ലര്‍ പറഞ്ഞു.

2025 ഐപിഎല്ലിലും വൈഭവ് തന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരുന്നു. രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനായി അരങ്ങേറിയ താരം ജോസ് ബ്ട്ട്ലര്‍ ഭാഗമായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ 35 പന്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടി റെക്കോര്‍ഡ് കുറിച്ചിരുന്നു. ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടവും വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ ഉടനീളം സീനിയര്‍ സ്പിന്നര്‍മാരെ പോലും വൈഭവ് മികച്ച രീതിയിലാണ് നേരിട്ടതെന്നും ബട്ട്ലര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :