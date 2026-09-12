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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (18:49 IST)

സമ്പൂർണ തോൽവി; മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (18:54 IST)
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പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനായാസ ജയം. എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ആതിഥേയർ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 130 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ജയം അത് സാധ്യമാക്കി. 
 
സ്‌കോർ കാർഡ് 
 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 133 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 453 റൺസെടുത്തു. 320 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 449 ന് ഓൾഔട്ടായി. 130 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിന് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി നായകൻ ജോ റൂട്ട് (69 പന്തിൽ 62), ജോർദാൻ കോക്‌സ് (76 പന്തിൽ 59) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഓപ്പണർമാരായ ബെൻ ഡക്കറ്റും എമിലിയോ കോക്‌സും പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. 
 
മൂന്നിലും തോറ്റമ്പി 
 
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരത്തിലും പാക്കിസ്ഥാൻ തോറ്റമ്പി. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നിങ്‌സിനും 103 റൺസിനുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചത്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ 194 റൺസിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം. 
 
പരമ്പരയിലെ താരങ്ങൾ 
 
ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ഒലി റോബിൻസണിനെയും പാക്കിസ്ഥാൻ പേസർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിനെയും പരമ്പരയിലെ താരങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡാൻ ലോറൻസാണ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലെ താരം. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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