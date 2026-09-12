പരിശീലനത്തിനിടെ ഇഷാന് പരിക്ക്, അഫ്ഗാനെതിരെ സഞ്ജു ഒന്നാം നമ്പർ കീപ്പറായേക്കും, ഓപ്പണിങ്ങിൽ വൈഭവ്?
ജപ്പാനില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യന് ഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങുന്നു. ആദ്യമത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോള് ടോപ് ഓര്ഡറില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ടീമിന്റെ പരിശീലന സെഷനില് അഭിഷേക് ശര്മയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണ് എറെനേരം പരിശീലനം നടത്തി. ഇതോടെ സഞ്ജു കളിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് നല്കുന്നത്.
ഇതിനിടെ പരിശീലനത്തിനിടെ ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനലിലടക്കം വമ്പന് പ്രകടനം നടത്തിയ ഇഷാന് കിഷന് പരിക്കേറ്റത് ആശങ്കയുയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടു ഉളുക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് കനത്ത വേദനയിലാണ് താരം മൈതാനം വിട്ടത്. നെറ്റ്സില് നവ്ദീപ് സെയ്നി എറിഞ്ഞ ഷോര്ട്ട് ബോളില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാന് ശ്രമിക്കവെയാണ് ഇഷാന്റെ നടുവ് ഉളുക്കിയത്. ഇടുപ്പിന്റെ പിന്ഭാഗം കൈക്കൊണ്ട് താങ്ങിപിടിച്ചാണ് ഇഷാന് മടങ്ങിയത്. 24 മണിക്കൂര് നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാകും പരിക്ക് എത്രമാത്രം ഗുരുതരമാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയുള്ളുവെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനലിന് പിന്നാലെയെത്തിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഇന്നലെ നെറ്റ്സില് കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ല. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് മുന്നില് യുവതാരം പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഇഷാന് കിഷന് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിലും ടി20 ലോകകപ്പിലെ ടോപ് ഓര്ഡറാകും ഇന്ത്യ പിന്തുടരുക എന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം ഇഷാന് ആദ്യമത്സരം നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കില് സഞ്ജുവും വൈഭവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കില് സഞ്ജു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കും.ALSO READ: വൻ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെ കരകയറ്റി അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ; ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 130 റൺസ്