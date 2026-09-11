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  4. 'He Shouldn't Be Here': Nasser Hussain Cites Virender Sehwag and Blames Pakistan for 'Disrespecting' Test Cricket
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (15:33 IST)

പാകിസ്ഥാൻ എതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ പരിചയമില്ലാത്തവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, സെവാഗിനെന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്കറിയാം : നാസർ ഹുസൈൻ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:03 IST)
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പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റോടുള്ള സമീപനത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്‍ നാസര്‍ ഹുസൈന്‍. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്തസ്സിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാസ്സര്‍ ഹുസൈന്‍ പറയുന്നു.പാകിസ്ഥാന്‍ ഓപ്പണറായി സൈം അയൂബിനെ കളിപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് നാസ്സര്‍ ഹുസൈന്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.
 
സത്യം പറയുകയാണെങ്കില്‍ അവന്‍(സൈം അയൂബ്) ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടവനല്ല.  സിപിഎല്ലില്‍ നിന്നാണ് അവന്‍ വരുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി അവന്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിച്ചിട്ടേയില്ല. എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താരത്തെ വിദേശ സാഹചര്യത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരനായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസര്‍മാരെ നേരിടുക എളുപ്പമല്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ സത്യത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
 
സയിം അയ്യൂബ് ഇപ്പോള്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ കളിക്കേണ്ട ആളല്ല. പ്രതിഭയുണ്ടെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല, എന്നാല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിച്ച് ദീര്‍ഘനേരം ക്രീസില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ സ്വയം പാകപ്പെടാതെയാണ് അവന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെത്തുന്നത്. വെറും വൈറ്റ് ബോള്‍ ഫോര്‍മാറ്റിലെ പ്രകടനം മാത്രം കണ്ട് ഒരാളെ ടെസ്റ്റില്‍ ഓപ്പണറാക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള വലിയ അനാദരവാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെവാഗിനെ പോലൊരു അറ്റാക്കിങ് ബാറ്ററെ ഇന്ത്യ മുന്‍പ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി?, അനുഭവസമ്പത്തുള്ള താരമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഫോര്‍മാറ്റ് മാറിയതുകൊണ്ട് അവന് തിളങ്ങാനായില്ല. നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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