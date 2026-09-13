ഇന്ത്യയെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രമിച്ചു, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് അന്ന് ചെയ്തത് മനപൂർവം, തെറ്റ് പറ്റിയതല്ല : ചേതേശ്വർ പുജാര
2017ലെ ഇന്ത്യ- ഓസ്ട്രേലിയ ബോര്ഡര്- ഗവാസ്കര് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യ 2-1ന് വിജയിച്ച പരമ്പരയില് ബെംഗളുരു ടെസ്റ്റില് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഉള്പ്പെട്ട ബ്രെയിന് ഫേഡ് സംഭവം വലിയ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ വിവാദത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ചേതേശ്വര് പുജാര.
ബെംഗളുരു ടെസ്റ്റില് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ തത്സമയ ടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ അന്ന് ഡിആര്എസ് തീരുമാനങ്ങള് എടുത്തിരുന്നതെന്ന് പുജാര പറയുന്നു. ആകാശ് ചോപ്രയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പുജാര ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബെംഗളുരു ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 188 റണ്സായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മുന്നിലുള്ള വിജയലക്ഷ്യം. ഓസ്ട്രേലിയന് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പന്തില് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ലെഗ് ബിഫോറായി കുരുങ്ങി. ഫീല്ഡ് അമ്പയര് ഔട്ട് വിളിച്ചപ്പോള് നോണ് സ്ട്രൈക്കര് എന്ഡിലുണ്ടായിരുന്ന പീറ്റര് ഹാന്ഡ്സ്കോമ്പിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ഡിആര്എസ് എടുക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്.
ഇത് കോലി ശ്രദ്ധിച്ചതോടെ അമ്പയറിനോട് പരാതിപ്പെടുകയും അമ്പയര് ഇടപെട് റിവ്യൂ തടയുകയും ഔട്ട് അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് നോക്കിയത് അന്ന് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നായിരുന്നു സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് ഇത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് പുജാര പറയുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഡിആര്എസ് തീരുമാനങ്ങള് പരിശോധിച്ചാല് എല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു. അവര്ക്ക് ഡിആര്എസ് എടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. സാധാരണ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ ദൃശ്യങ്ങള്ക്ക് ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല് ബെംഗളുരു ടെസ്റ്റില് അവര്ക്ക് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങള് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആരും കാണാതെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് നോക്കുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് റിവ്യൂ തീരുമാനിക്കുകയുമാണ് അവര് ചെയ്തിരുന്നത്.
Pujara: "Australia cheated (fixed) a Test match using DRS."— Mahi Patel (@Mahi_Patel_07) September 12, 2026
Aakash: "Steve Smith was cheating with DRS during the Bangalore Test?"
Pujara: Within those 10 seconds, you could already know whether to take the DRS because the feed is normally delayed. But their feed was… pic.twitter.com/UmWN95NF4p
തീര്ത്തും അനീതിയാണിത്. മറ്റൊരു ടീമാണിത് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില് ഓസ്ട്രേലിയ വലിയ ബഹളം തന്നെ വെയ്ക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര നേടി ശക്തമായ നിരയുമായാണ് ഓസീസ് എത്തിയത്. ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ആ ടീമിനുണ്ടായിരുന്നു. പരമ്പര വിജയിക്കാന് ഏതറ്റം വരെയും പോകാനും അവര് തയ്യാറായിരുന്നു. മത്സരങ്ങളുടെ തീവ്രതയില് താന് പോലും അന്ന് സ്ലെഡ്ജിങ് നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും പുജാര പറഞ്ഞു. പരമ്പരയില് ആദ്യ ടെസ്റ്റില് പുനെയില് തോറ്റെങ്കിലും ബെംഗളുരുവില് 75 റണ്സിന് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പരയില് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. 4 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1നാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.