SRH vs RCB : ചേസ് മാസ്റ്റർ തിളങ്ങി, മിന്നിച്ച് പടിക്കലും പാട്ടീധാറും 200+ വിജയലക്ഷ്യം 16 ഓവറിൽ മറികടന്ന് ആർസിബി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 29 മാര്ച്ച് 2026 (08:46 IST)
ഐപിഎല് 2026 സീസണിന് ശക്തമായ തുടക്കം കുറിച്ച് റോയല് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു .സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദാരാബാദ് ഉയര്ത്തിയ 202 റണ്സ്
വിജയലക്ഷ്യം വെറും 15.4 ഓവറിലാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര് മറികടന്നത്. മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ചെയ്സ് മാസ്റ്റര് വിരാട് കോലിയുമാണ് ആര്സിബി നിരയില് തിളങ്ങിയത്. 38 പന്തില് 69 റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന വിരാട് കോലിയാണ് ആര്സിബിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
202 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആര്സിബിക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ ഓപ്പണര് ഫില് സാല്ട്ടിനെ നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് മൂന്നാം നമ്പറില് ഇമ്പാക്റ്റ് താരമായി ഇറങ്ങിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല് ആദ്യ പന്ത് മുതല് ആക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 26 പന്തില് 7 ഫോറും 4 സിക്സും പറത്തി 61 റണ്സെടുത്ത് പടിക്കല് മടങ്ങുമ്പോള് ആര്സിബി 8.4 ഓവറില് 110 റണ്സെന്ന ശക്തമായ നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. 12 പന്തില് 31 റണ്സുമായി നായകന് രജത് പാട്ടീധാറും ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ ആര്സിബിയുടെ വിജയം അനായാസകരമായി. മത്സരത്തില് 38 പന്തില് നിന്ന് 69 റണ്സുമായി ഒരറ്റം കാത്ത വിരാട് കോലിയാണ് ആര്സിബിക്ക് വിജയമുറപ്പിച്ചത്.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ക്യാപ്റ്റന് ഇഷാന് കിഷന്റെ 80 റണ്സ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് 20 ഓവറില് 201 റണ്സാണ് നേടിയത്. തുടക്കത്തില് തന്നെ 3 മുന്നിര ബാറ്റര്മാരെ നഷ്ടമായ ഹൈദരാബാദിനെ ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസനും ഇഷാന് കിഷനും ചേര്ന്ന നാലാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് കരകയറ്റിയത്. ഇഷാന് കിഷന് 38 പന്തില് നിന്ന് 8 ഫോറുകളുടെയും 5 സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയിലാണ് 80 റണ്സ് നേടിയത്. ക്ലാസന് 22 പന്തില് 31 റണ്സ് നേടി. ഇഷാന് പുറത്തായതോടെ ടീം സ്കോര് 185 കടക്കുമോ എന്ന അവസ്ഥയില് 18 പന്തില് 43 റണ്സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ അനികേത് വര്മയാണ് ഹൈദരാബാദിനെ 200 കടത്തിയത്. ആര്സിബിക്കായി ജേക്കബ് ഡഫി 4 ഓവറില് 22 റണ്സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്തു. റൊമരിയോ ഷെപ്പേര്ഡും 3 വിക്കറ്റുമായി തിളങ്ങി.