ധോനിക്ക് പരിക്ക്, ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിക്കില്ല, കീപ്പറാവുക സഞ്ജു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (12:13 IST)
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. കാലിന് പരിക്കേറ്റ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ പ്രധാനതാരമായ എം എസ് ധോനിക്ക് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകൾ നഷ്ടമാകും. ശനിയാഴ്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസി തന്നെയാണ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെയാണ് ചെന്നൈയുടെ ആദ്യമത്സരം.
കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ധോനി ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായേക്കും. വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചെന്നൈ തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്. ധോനിയുടെ അഭാവത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാകും ചെന്നൈയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാവുക. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ച സഞ്ജുവിനെ ധോനിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് ചെന്നൈ കാണുന്നത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ , സാം കറൻ എന്നിവരെ പകരം നൽകിയായിരുന്നു ചെന്നൈ സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.