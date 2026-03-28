'നീ ക്യാപ്റ്റനായാൽ ഒപ്പം കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്', ചെന്നൈയിൽ വരാനുള്ള താല്പര്യം 2 വർഷം മുൻപെ സഞ്ജു റുതുവിനോട് പറഞ്ഞു

2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ സഞ്ജു ചെന്നൈയില്‍ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന്റെ നായകനായ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്.

Ruturaj Gaikwad, IPL 2026, Chennai super kings, Sanju Samson- Ruturaj,Ayush mathre,Openers
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:37 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് നായകനായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായ നീക്കമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തിന് മുന്‍പായാണ് സഞ്ജു ദീര്‍ഘകാലമായി കളിച്ചിരുന്ന രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഒഴിവാക്കി ചെന്നൈയിലേക്കെത്തിയത്. ആരാധകര്‍ക്ക് ഇത് സര്‍പ്രൈസ് തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിലും 2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ സഞ്ജു ചെന്നൈയില്‍ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന്റെ നായകനായ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്.

അഭിനവ് മുകുന്ദ് അവതാരകനായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് നടത്തിയ പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് സഞ്ജുവുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ പറ്റിയും ചെന്നൈയില്‍ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സഞ്ജു പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയും റുതുരാജ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്. കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈയില്‍ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് റുതുരാജ് പറയുന്നു.

രണ്ടോ മൂന്നോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ്. അന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സഞ്ജു സിഎസ്‌കെയിലെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചു. ടീമിലെ അന്തരീക്ഷവും എങ്ങനെ ചെന്നൈ നടന്നുപോകുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം. ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് നീയൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ആയതിനാല്‍ ചെന്നൈയില്‍ കളിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ റുതുരാജ് പറഞ്ഞു.

തീര്‍ച്ചയായും അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞത്. നീ ക്യാപ്റ്റനാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് സഞ്ജു എന്നോട് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. എനിക്ക് ചെന്നൈ ടീമിനെയും ടീമിന്റെ അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്.അവിടെ കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചെന്നൈയില്‍ ക്യാപ്റ്റനായി വരണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല. നിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ കളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നാണ് സഞ്ജു പറഞ്ഞത്. അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ വരും എന്ന് അന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. റുതുരാജ് പറഞ്ഞു.=




