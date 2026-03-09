"ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട"; വിവാഹമോചന വാർത്തകളിൽ പ്രതികരിച്ച് വിജയ്

രേണുക വേണു|
തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (11:01 IST)
വിവാഹ മോചന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ താൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും അതോർത്ത് ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കരുതെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. ടിവികെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വനിത ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിലായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രതികരണം.
"ഇപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ? അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ദയവായി നിങ്ങൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുകയോ സമ്മർദത്തിലാവുകയോ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചാൽ അതെന്നെയായിരിക്കും വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഭാരം നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടതില്ല, ഞാനും നിങ്ങളും ചേർന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല"- വിജയ് പറഞ്ഞു
26 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനുശേഷമാണ് വിജയ്യിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ സംഗീത അടുത്തിടെ വിവാഹ മോചന ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തത്. വിജയ്ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണം. ഇവരുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്കുനൽകിയെങ്കിലും വിജയ് അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
തുടർന്ന്, താമസ സംരക്ഷണവും സാമ്പത്തിക ആശ്വാസവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഗീത ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു . ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം പൗരയായ സംഗീത, അവരുടെ വിവാഹ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ താമസ സൗകര്യം നൽകാനുള്ള അവകാശമോ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.