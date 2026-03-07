ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026
തമിഴിലെ ഒരു നടിയും എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല: നടൻ കെൻ കരുണാസ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സിനിമയില്‍ തമിഴ് നടിമാരെ നായികയാക്കാതെ മലയാള നടിമാരെ തേടി പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു താരം

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:58 IST)
തന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കാൻ തമിഴിലെ യുവനടിമാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് നടൻ കരുണാസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സിനിമയില്‍ തമിഴ് നടിമാരെ നായികയാക്കാതെ മലയാള നടിമാരെ തേടി പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു താരം. തമിഴിലെ
ഒരുപാട് യുവ നടിമാരെ താൻ സമീപിച്ചു, അവരോടെല്ലാം കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാല്‍ തന്റെ നായികയാകാന്‍ അവരൊന്നും തയ്യാറായില്ലെന്ന് കെന്‍ പറയുന്നു.
തന്റെ പുതിയ ചിത്രം ‘യൂത്ത്’ ന്‍റെ പ്രമോട്ട് വേളയിലായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം.

''നിങ്ങളെന്തിനാണ് എപ്പോഴും മലയാളി നടിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്? തമിഴില്‍ ഉള്ളവരെ വച്ച് ചെയ്തൂടേ എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ തമിഴില്‍ ഒരു നായികയും എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ ഒരുപാട് നായികമാരെ സമീപിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ അഭിനയ രം​ഗത്തുള്ള മിക്ക നടിമാരോടും ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവര്‍ക്ക് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ താല്‍പര്യമില്ലായിരുന്നു.

ഞാന്‍ എന്തിന് ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് അവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്, നായികയെ തിരഞ്ഞ് മടുത്ത് ഒരു ദിവസം സംവിധായകന്‍ സുരേഷ് സാറിനോട് സങ്കടപ്പെട്ടു. ഒരു നായികയെപ്പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ചോദിക്കുന്നവരാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മലയാളിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്"- കെൻ കരുണാസ് പറഞ്ഞു.

പ്രശസ്ത തമിഴ് ഹാസ്യതാരം കരുണാസിന്‍റെ മകൻ കൂടിയായ ബാലതാരമായാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. കെൻ കരുണാസ് നായകാനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് യൂത്ത്. കെൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ
സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും. മലയാളി താരം അനിഷ്മ അനിൽകുമാറാണ് നായിക. മാർച്ച് 19ന് ചിത്രം തീയറ്ററിലെത്തും. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ദേവദർശിനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.


