അങ്ങനെയൊരു ആചാരമില്ല, പമ്പയിൽ തുണികൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, ശബ്ദസന്ദേശം കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാര് പമ്പാ നദിയില് വസ്ത്രങ്ങളടക്കമുള്ളവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തടയാന് ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇത് ആചാരമല്ല എന്നത് ഭക്തരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വ്യാപകമായ രീതിയില് പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന തീര്ഥാടകര് വസ്ത്രങ്ങള് പമ്പയില് ഉപേക്ഷിച്ച് നദി മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടല്.
തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിക്കുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളിലും ബസ് സ്റ്റാന്ഡിലുമെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങള് നദിയില് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബ്ദസന്ദേശങ്ങള് കേള്പ്പിക്കണം. തുണികള് മാത്രമല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഷാമ്പു കവറുകളും നദിയിലും നദിയുടെ പരിസരത്തും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കൃത്രിമ കുങ്കുമം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം കേള്പ്പിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.
തീര്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്ജിയില് ജസ്റ്റിസ് വി രാജ വിജയരാഘവന്, ജസ്റ്റിസ് കെ വിജയരാഘവന്, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിര്ദേശം. സന്ദേശമടങ്ങിയ ഓഡിയോ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസം ബോര്ഡ് കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് കൈമാറണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. എരുമേലി വലിയ തോട്ടില് വസ്ത്രങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും തള്ളുന്നതും തടയണമെന്നും പമ്പയില് 50 മീറ്റര് ഇടവിട്ട് വസ്ത്രം നിക്ഷേപിക്കാന് വാട്ടര്പ്രൂഫ് ബിന്നുകളും ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.ALSO READ: ഷൂട്ടിംഗ് താരം വിദർശ കെ. വിനോദിന് സർക്കാർ ജോലി; കായിക ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമനം