'ഭാര്യയുടെ വേദനയെ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കരുത്', വിജയ്ക്കും തൃഷയ്ക്കുമെതിരെ തുറന്നടിച്ച് നടി സനം ഷെട്ടി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (13:29 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴ് സൂപ്പര് താരം വിജയ്യുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് അടുത്തിടെയായി സോഷ്യല് മീഡിയ ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്.ഇതിനിടെ ഒരു വിവാഹചടങ്ങില് നടി തൃഷയ്ക്കൊപ്പം വിജയ് പങ്കെടുത്തതാണ് ഇപ്പോള് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന്റെ വിവാഹമോചന വാര്ത്തകള് അന്തരീക്ഷത്തില് നില്ക്കെ മാച്ചിങ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ചാണ് വിജയും തൃഷയും ചടങ്ങിലെത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില് വിമര്ശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി സനം ഷെട്ടി.
ഒരു ഭാര്യയുടെ വേദന ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കരുതെന്നാണ് എക്സിലൂടെ നടി സനം ഷെട്ടി കുറിച്ചത്. വിജയും തൃഷയും ഒരുമിച്ചുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സനം ഷെട്ടി തന്റെ അഭിപ്രായം കുറിച്ചത്.
'വേണ്ട, ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ഭാര്യയുടെ വേദനയെ ഇത്തരത്തില് അവഗണിക്കാനാവില്ല. ദീര്ഘകാലമായുള്ള ഒരു ആരാധിക എന്ന നിലയില് ഇത്തരം കാഴ്ചകള് ഏറെ നിരാശാജനകമാണ്,' സനം ഷെട്ടി എക്സില് കുറിച്ചു. സനത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ താരത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിജയും തൃഷയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിക്കൂടെ എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന് പോസ്റ്റിന് താഴെ ചോദിച്ചത്. ചോദ്യത്തിന് സനം നല്കിയ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 'അവര്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കളാകാം, പക്ഷേ ആരോപണങ്ങള് ശക്തമായി നിലനില്ക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്, യാതൊരു വിശദീകരണവും നല്കാതെ ഇത്തരത്തില് പൊതുവേദിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഉചിതമാണോ?'എന്ന് സനം ഷെട്ടി തിരിച്ചുചോദിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കില് ആദ്യം വിവാഹബന്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നിയമപരവും ധാര്മ്മികവുമായ വഴി അതാണെന്നും സനം ഷെട്ടി വ്യക്തമാക്കി. സംഗീതയുമായുള്ള വിജയ്യുടെ ബന്ധത്തില് വിള്ളലുകള് വീണുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടെ പുറത്തുവന്ന ഈ വിമര്ശനം തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.