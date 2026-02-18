സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തില് നടന് ജയറാമിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യല് പൂര്ത്തിയായി. കടവന്ത്രയിലെ ഓഫീസില് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യല് മൂന്നര മണിക്കൂര് നീണ്ടു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ.ഡി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. 'അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഞാന് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ സൗഹൃദപരമായിരുന്നു. കഠിനമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല,' ജയറാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി തനിക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ജയറാം പറഞ്ഞു. നിലവില് ഒരു രേഖയും ഹാജരാക്കാന് ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് കൂടുതല് വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടനെ വിളിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.
തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവന് ഇ.ഡി.യോട് പറയുമെന്ന് ജയറാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന് ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. 'അയ്യപ്പന് തട്ടിപ്പുകാരെ വെറുതെ വിടില്ല, ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യം പുറത്തുവരണം. 50 വര്ഷമായി ഞാന് ശബരിമലയില് മുടങ്ങാതെ ദര്ശനം നടത്തുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി വന്നപ്പോള് ഒരു ഭക്തനെന്ന നിലയില് മാത്രമാണ് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയത്. അതിനപ്പുറം പോറ്റിയുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ശബരിമലയില് മാത്രമല്ല നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളില് അതിഥിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല കേസിലെ സത്യം പുറത്തുവരണം- ജയറാം പറഞ്ഞു.