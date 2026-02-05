വ്യാഴം, 5 ഫെബ്രുവരി 2026
കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമം; കാളിദാസ്- ജയറാം ചിത്രം 'ആശകൾ ആയിരം' നാളെ തീയറ്ററുകളിലേക്ക്

ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വെള്ളിത്തിരയിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്

ashkal aayiram, jayaram, kalidas jayaram, ashkal aayiram release, ജയറാം, കാളിദാസ് ജയറാം, ആശകള്‍ ആയിരം, ആശകള്‍ ആയിരം റിലീസ്
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 5 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:32 IST)
ashkal aayiram
മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളായ ജയറാമും മകൻ കാളിദാസ് ജയറാമും ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ചഭിനയിക്കുന്ന "ആശകൾ ആയിരം" നാളെ തീയറ്ററുകളിലെത്തും. ബാലതാരമായി 'കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിലും' 'എന്റെ വീട് അപ്പുവിന്റെയും' ചിത്രങ്ങളിൽ കാളിദാസ് ജയറാം അച്ഛനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച്‌ പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയതാണ്. പിന്നീട് നായകവേഷങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോഴും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ജയറാം - കാളിദാസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആശകൾ ആയിരത്തിലൂടെ നിറവേറാൻ പോകുന്നത്.

അരവിന്ദ് രാജേന്ദ്രനും ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫുമാണ് ആശകൾ ആയിരത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കു സുപരിചിതനായ ജി. പ്രജിത് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവ് ഡയറക്‌ടർ.

കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ്‌ : ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ : കൃഷ്ണമൂർത്തി, ഡി ഓ പി : ഷാജി കുമാർ, പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈനർ : ബാദുഷാ.എൻ.എം, എഡിറ്റർ : ഷഫീഖ് പി വി, മ്യൂസിക് : സനൽ ദേവ്, ആർട്ട് : നിമേഷ് താനൂർ, കോസ്റ്റ്യൂം : അരുൺ മനോഹർ, മേക്കപ്പ് : ഹസ്സൻ വണ്ടൂർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : ബേബി പണിക്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ : ടെൻ പോയിന്റ്, പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ എന്നിവരാണ്
ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു അണിയറപ്രവർത്തകർ.


