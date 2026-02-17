സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:24 IST)
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണക്കേസില് നടന് ജയറാം എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇ.ഡി.) മുന്നില് ഹാജരായി. കടവന്ത്രയിലെ ഓഫീസിലാണ് നടന് ജയറാം ഹാജരായത്. തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവന് ഇ.ഡി.യോട് പറയുമെന്ന് ജയറാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന് ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. 'അയ്യപ്പന് തട്ടിപ്പുകാരെ വെറുതെ വിടില്ല, ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യം പുറത്തുവരണം. 50 വര്ഷമായി ഞാന് ശബരിമലയില് മുടങ്ങാതെ ദര്ശനം നടത്തുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി വന്നപ്പോള് ഒരു ഭക്തനെന്ന നിലയില് മാത്രമാണ് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയത്. അതിനപ്പുറം പോറ്റിയുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ശബരിമലയില് മാത്രമല്ല നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളില് അതിഥിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല കേസിലെ സത്യം പുറത്തുവരണം- ജയറാം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി കൊണ്ടുപോയ ശബരിമലയുടെ വാതിലുകളുടെ ഫ്രെയിമുകള് ചെന്നൈയിലെ ജയറാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൂജ നടത്തി. ജയറാമിന് പോറ്റിയുമായി ദീര്ഘകാല പരിചയമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് ഇഡി വിശദീകരണം തേടുന്നു. ഇരുവരും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ജയറാമും പോറ്റിയും ഒരുമിച്ച് പൂജ നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇഡി നടപടി. 2019 ല് നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സ്വര്ണ്ണ മോഷണം സ്വര്ണ്ണ വാതില്, ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഫ്രെയിമുകള്, ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹ ഷീറ്റുകള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.
2019 മാര്ച്ചില് പുതിയ വാതില് സമര്പ്പിച്ചു. ജൂണില് വാതില് ഫ്രെയിമുകള് നിര്മ്മിക്കുകയും സെപ്റ്റംബറില് ദ്വാരപാലക ഷീറ്റുകള് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് അതേ സമയം തന്നെയാണ് നടന് ജയറാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൂജയ്ക്കായി സ്വര്ണ്ണ പാനലുകള് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്. സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സില് നടന്ന പൂജയില് ജയറാം പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.