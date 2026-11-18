കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചത് 181 സീറ്റ്, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 24 സീറ്റ് തരാമെന്ന് എസ്പി, ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണം
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി - കോണ്ഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് സങ്കീര്ണമാകുന്നു. അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ളയും എസ്ഐആര് വിവാദങ്ങളും സജീവമായി നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഭരണവിരുദ്ധവികാരം മുതലാക്കി ഉത്തര്പ്രദേശില് അധികാരത്തില് തിരിച്ചെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി. നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും ഉത്തര്പ്രദേശില് സ്വാധീനം വര്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് പ്രസക്തമായി നില്ക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. ഇതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് സങ്കീര്ണ്ണമായിരിക്കുന്നത്.
എസ്ഐആര് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലെ മുഖമാകാന് കോണ്ഗ്രസിനും രാഹുല് ഗാന്ധിക്കും സാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉത്തര്പ്രദേശില് സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് കരുതുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 181 സീറ്റുകളാണ് കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ആദ്യഘട്ടമായി 24 സീറ്റുകള് നല്കിയാല് മതിയെന്നാണ് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട്.
2024ല് നടന്ന ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് യുപിയിലെ 80 സീറ്റുകളില് 37 എണ്ണത്തിലും വിജയിക്കാന് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിക്കായിരുന്നു.17 സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ച കോണ്ഗ്രസ് 6 സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. അതിനാല് തന്നെ വിജയസാധ്യത കൂടുതലുള്ള സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിക്കാകും യുപിയില് ബിജെപിയെ നേരിടാനാവുക. ആകെയുള്ള 403 സീറ്റുകളില് ഏറിയ പങ്കും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിക്ക് വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അഖിലേഷ് യാദവിനുള്ളത്. എന്നാല് സീറ്റ് വിഭജനത്തില് തുല്യമായ നിലയില് കോണ്ഗ്രസിനും പ്രാധാന്യം നല്കണമെന്നും കുറച്ചെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാമെന്നുമാണ് കോണ്ഗ്രസ് നിലപാട്. ഇതോടെയാണ് 181 സീറ്റുകള് കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
സീറ്റ് വിഭജനത്തില് തര്ക്കങ്ങള് വരികയും വിജയസാധ്യതയില്ലാത്ത സീറ്റുകള് കോണ്ഗ്രസിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താല് സഖ്യത്തിന് തന്നെയാകും അത് ദോഷകരമാവുക. എന്നാല് യുപി പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രസക്തരാണെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് കോണ്ഗ്രസ് അതൃപ്തരായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടമായി 24 സീറ്റുകള് നല്കാമെന്നും പിന്നീട് കൂടുതല് ചര്ച്ചകള് നടത്താമെന്നും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതിപക്ഷത്ത് സഖ്യത്തില് ധാരണയുണ്ടായാല് തന്നെ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ദളിത്- മുസ്ലീം സഖ്യമായി ചന്ദ്രശേഖര് ആസാദ്- അസദ്ദുദ്ദീന് ഒവൈസി എന്നിവരുടെ പാര്ട്ടികള് ഒന്നിച്ചത് ബിജെപിക്കെതിരായ യുപിയിലെ മുസ്ലീം- ദളിത് വോട്ടുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തില് സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തര്ക്കങ്ങള് നേട്ടമാവുക ബിജെപിക്കാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.