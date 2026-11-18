ഞങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല,എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട്: ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തി മന്ത്രിമാർ, വൻ തർക്കം
വിഡി സതീശന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേറി 6 മാസം പൂര്ത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങള് മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നത്.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ കടുത്ത എതിര്പ്പുമായി ഒരു സംഘം മന്ത്രിമാര് രംഗത്ത്. പുതിയ പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തില് വെച്ചതോടെയാണ് മന്ത്രിമാര് എതിര്പ്പുന്നയിച്ചത്. എ പി അനില്കുമാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത്. പിന്നാലെ സണ്ണി ജോസഫും എതിര്പ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
വിഡി സതീശന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേറി 6 മാസം പൂര്ത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങള് മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നത്. ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തര്ക്കം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് യോഗത്തില് അഞ്ച് പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ പേരുകള് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചത്.
പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക എവിടെയാണ് ചര്ച്ച ചെയ്തതെന്ന് എ പി അനില്കുമാര് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കൂടിയാലോചനകളുണ്ടായില്ലെന്ന് അനില്കുമാര് പറഞ്ഞതോടെ ഇക്കാര്യത്തില് തനിക്കും പരാതികളുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫും പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും അറിയുന്നില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫും പരാതിപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നോട് കൂടിയാലോചിച്ചിരുന്നതായി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ ഇല്ല'; അടൂർ പ്രകാശ് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയും, പോര് കനക്കുന്നു