ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു; 26,000 വളർത്തുപക്ഷികളെ ഇന്ന് കൊന്നൊടുക്കും
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയില് രണ്ടിടങ്ങളില് കൂടി പക്ഷിപ്പനി (ഏവിയന് ഇന്ഫ്ലുവന്സ) സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രതിരോധ നടപടികള് ഊര്ജ്ജിതമാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്, ചെന്നിത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ ഫാമുകളിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവിലുള്ള ഏകദേശം 26,000 വളര്ത്തുപക്ഷികളെ ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു നശിപ്പിക്കും.
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 11-ാം വാര്ഡിലെ ഫാമിലെ കാടകളിലും കോഴികളിലും, ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാര്ഡിലെ ഫാമിലെ താറാവുകളിലും കോഴികളിലുമാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫാമുകളില് നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകള് ഭോപ്പാലിലെ നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമല് ഡിസീസസില് (NIHSAD) നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ പോസിറ്റീവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.
രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമുകളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവില് വരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ നോര്ത്ത്, അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത്, ചെന്നിത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പക്ഷികളെയാണ് നശിപ്പിക്കുക. ഇതില് 10,044 പക്ഷികള് അമ്പലപ്പുഴ നോര്ത്ത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കുക.
ഇതിനായി ആറ് ദ്രുതകര്മ്മ സേനകളെ (RRT) നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്, രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്, രണ്ട് അറ്റന്ഡര്മാര്, നാല് തൊഴിലാളികള് എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഓരോ സംഘവും. ഇവര്ക്കൊപ്പം അതത് വാര്ഡുകളിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം, പോലീസ്, റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര് എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാന് രണ്ട് ദ്രുതകര്മ്മ സേനകളെ റിസര്വായും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളുടെ 10 കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവ് നിരീക്ഷണ മേഖലയായി (Surveillance Zone) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില് ജില്ലാ കളക്ടര് ഷാജി വി. നായരുടെ അധ്യക്ഷതയില് അടിയന്തര ഉന്നതതല യോഗം ചേര്ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തുകയും പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്കുകയും ചെയ്തു.ALSO READ: കേരളത്തിന് ആശ്വാസം; ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അന്തർസംസ്ഥാന നീക്കം നിരോധിച്ച തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി