2024ൽ വിവാഹമോചിതരായി, ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് താമസം: ശ്രീനാഥ് ഭാസി
വിവാഹമോചിതനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടന് ശ്രീനാഥ് ഭാസി. 2024ല് ഭാര്യയുമായി വേര്പിരിഞ്ഞെന്നും ഇപ്പോള് മാതാപിതാക്കള്ക്കൊപ്പമാണ് താമസമെന്നും ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറഞ്ഞു. അവറാച്ചന് ആന്ഡ് സണ്സ് എന്ന തന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖാ മേനോന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനാഥ് ഭാസി.
ഞാനിപ്പോള് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമാണ്. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ്. 2024ല് ഞാനും ഭാര്യയുമായി വേര്പിരിഞ്ഞു. അതങ്ങനെ ആര്ക്കുമറിയില്ല. ഇപ്പോള് ഇതുവഴി എല്ലാവര്ക്കുമറിയാം. വീട്ടില് അച്ഛനോട് വഴക്കിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഞാന് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകും.നമ്മളിനി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാല് നടക്കൂല, ശരിയാകില്ല എന്നൊക്കെ ഞാന് പറയും. നമ്മള് തമ്മില് വഴക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഞാന് മുകളിലേക്ക് പോകാന് നേരത്താണ് ഞാന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവരില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നത്. അത് ഭയങ്കര കഠിനമാണ്. പിന്നെ ഈ നിമിഷം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറയുന്നു.
2016ലായിരുന്നു ശ്രീനാഥിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി റീതു സക്കറിയയുടെയും വിവാഹം. ശ്രീനാഥ് ഭാസി വിജെ ആയി പരിപാടികള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് റീത്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നതും. 10 വര്ഷം നീണ്ട സുഹൃദത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.