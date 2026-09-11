ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനും ആഷ്ലിയും തൂക്കി മക്കളേ..! ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 300 കോടിയിലേക്ക്
300 കോടിയെന്ന നേട്ടത്തിനു തൊട്ടരികെ നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്തു 21-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ബോക്സ്ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ചിത്രത്തിനു സാധിച്ചു.
21-ാം ദിവസം
റിലീസ് ചെയ്തു 21-ാം ദിനമായ ഇന്നലെ 1,461 ഷോകളിൽ നിന്ന് 2.30 കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്. ആകെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 158.20 കോടിയായി. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 158.20 കോടിയായി.
ഓവർസീസിലും മികച്ച കളക്ഷൻ
21-ാം ദിനം ഓവർസീസിൽ നിന്ന് 1.25 കോടിയാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ. ഓവർസീസിൽ നിന്ന് മാത്രമായി 130.25 കോടി കളക്ഷൻ നേടി. വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 288.45 കോടിയിലെത്തി. ഇനി 12 കോടി കൂടിയാണ് 300 കോടിയിലെത്താൻ ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടത്.