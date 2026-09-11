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  4. Bethlehem Kudumba Unit near to 300 CR
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (14:20 IST)

ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനും ആഷ്‌ലിയും തൂക്കി മക്കളേ..! ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 300 കോടിയിലേക്ക്

Bethlehem Kudumba Unit, Bethlehem Kudumba Unit Worldwide Box Office, Bethlehem Kudumba Unit Box Office, Nivin Pauly Bethelehem Kudumba Unit
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (14:01 IST)
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300 കോടിയെന്ന നേട്ടത്തിനു തൊട്ടരികെ നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്തു 21-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ചിത്രത്തിനു സാധിച്ചു. 
 
21-ാം ദിവസം 
 
റിലീസ് ചെയ്തു 21-ാം ദിനമായ ഇന്നലെ 1,461 ഷോകളിൽ നിന്ന് 2.30 കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്. ആകെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 158.20 കോടിയായി. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 158.20 കോടിയായി. 
 
ഓവർസീസിലും മികച്ച കളക്ഷൻ 
 
21-ാം ദിനം ഓവർസീസിൽ നിന്ന് 1.25 കോടിയാണ് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ. ഓവർസീസിൽ നിന്ന് മാത്രമായി 130.25 കോടി കളക്ഷൻ നേടി. വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 288.45 കോടിയിലെത്തി. ഇനി 12 കോടി കൂടിയാണ് 300 കോടിയിലെത്താൻ ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടത്. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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