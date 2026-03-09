രേണുക വേണു|
Last Updated:
തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (12:39 IST)
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഗലാട്ട അവാർഡ്സ് 2026 വേദിയില് തമിഴ് നടൻ പാർഥിപൻ
നടി തൃഷയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് അത് വാർത്തയാവുകയും വിവാദത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനിടെ തൃഷയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നിയിൻ സെൽവനിലെ കുന്ദവൈയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള പാർഥിപന്റെ മറുപടിയാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.
"കുന്ദവൈയോട് വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവർ വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലത്. വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്"-
എന്നതായിരുന്നു ആ പരമാർശം.
പാർഥിപന്റെ ഈ പരമാർശത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൃഷ. മൈക്കിലൂടെ ഒരു കാര്യം ഉച്ചത്തില് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് രസകരമായി തോന്നണം എന്നില്ല, മറിച്ച് ഉറക്കെ പറയുന്ന മണ്ടത്തരമായേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തൃഷ
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയില് കുറിച്ചു. പാർഥിപന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു തൃഷയുടെ പ്രതികരണം.
“തന്റെ സഹായി വഴി ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ എന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അതിന്റെ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. മൈക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പരാമർശം ബുദ്ധിപൂർവ്വമുള്ളതോ രസകരമോ ആവുന്നില്ല. പകരം മണ്ടത്തരം ഉച്ചത്തിൽ ആക്കുകയേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അസംസ്കൃതമായ വാക്കുകൾ ആരെയാണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ അത് പറയുന്ന ആളിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്"
നിർമ്മാതാവ് കൽപ്പാത്തി എസ് സുരേഷിൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈയിടെ വിജയ്യും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് എത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പാർഥിപന്റെ വാക്കുകൾ.