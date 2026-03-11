"പ്രസവദിനം അടുത്തുവരികയാണ്, പ്രാർഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം"; കുറിപ്പുമായി ഷംനകാസിം

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (15:20 IST)
കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് താൻ രണ്ടാമതും ഗർഭിണിയാണെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത നടി ഷംനകാസിം പങ്കുവെച്ചത്. തന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ താരം. തനിക്ക് ഒൻപത് മാസമായെന്നും എല്ലാവരടെയും പ്രാർഥനകളിൽ തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.
"9 മാസത്തെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്ര... എന്റെ രണ്ട് ഉമ്മമാർ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും ഒരുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ശുദ്ധമായ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷ, അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. പ്രസവദിനം അടുത്തു വരികയാണ്, ദയവായി എന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കുക. സുരക്ഷിതമായ പ്രസവവും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെയും നൽകി അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ ജീവിതം, പുതിയൊരു അനുഗ്രഹം... ഒരു മനോഹരമായ തുടക്കം," ഷംന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു
2022 ലായിരുന്നു ദുബായിലെ ജെ.ബി.എസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒ.യുമായ ഷാനിദ് ആസിഫ് അലിയെ ഷംന വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ദമ്പതികൾക്ക് ഹംദാൻ എന്നൊരു മകനുമുണ്ട്.