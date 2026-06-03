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ജൂണ് മുതല് ഓഗസ്റ്റ് വരെ എല് നിനോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 80%; ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ജൂണ് മുതല് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവില് എല് നിനോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 80% ആണെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (WMO) ചൊവ്വാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇത് ലോകത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ പൊതുവെയും ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ സൂചനയാണ്.
മധ്യ, കിഴക്കന് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയില് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചൂടാണ് എല് നിനോ. ഇത് സാധാരണയായി ഒമ്പത് മുതല് 12 മാസം വരെ നീണ്ടുനില്ക്കും. ഈ സംവിധാനം ആഗോള താപനിലയെയും മഴയുടെ രീതികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയില്, എല് നിനോ ദുര്ബലമായ മണ്സൂണും കഠിനമായ വേനല്ക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിലവില് രൂപം കൊള്ളുന്ന എല് നിനോ മിതമായതും ശക്തവുമായേക്കാം എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നു. നവംബര് വരെയെങ്കിലും എല് നിനോ സാഹചര്യങ്ങള് വികസിക്കാനുള്ള സാധ്യത '90% ത്തോട് അടുത്തോ അതില് കൂടുതലോ' ആണെന്ന് ഏജന്സി പറഞ്ഞു.