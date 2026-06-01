മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ ചിദംബരം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ സിനിമയിൽ സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാൽ നായകനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചിദംബരത്തിന്റെ പിതാവ് സതീഷ് പൊതുവാൾ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാർഡ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
' ബാലൻ പൂർത്തിയായി. അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക്' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ മോഹൻലാൽ ചിദംബരം സിനിമ വരുന്ന എന്ന കാർഡ് സതീഷ് പൊതുവാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷൈജു ഖാലിദ് ആണ് ക്യാമറയെന്ന് ഈ പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരത്തിൽ ആണ് ലാൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.