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ഇഡി സംഘത്തിനു നേരെ ആക്രമണം: കേരള പോലീസ് 30 അംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയില് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കാന് കേരള പോലീസ് 30 അംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചു. മെയ് 30 ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ് എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
മെയ് 27 ന് നടന്ന സംഭവത്തില്, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വ്വഹണത്തിനിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേര്ന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം, ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്ദ്ധനവ്, വേഗത്തിലുള്ളതും ഫലപ്രദവുമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം കന്റോണ്മെന്റ് സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്നോട്ടത്തിലായിരിക്കും എസ്ഐടി പ്രവര്ത്തിക്കുക. മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസറായ ഇന്സ്പെക്ടര് പ്രശാന്ത് ആര്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.