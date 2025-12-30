ചൊവ്വ, 30 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Mammootty - Khalid Rahman Movie: ആസിഫ് ഔട്ട്, പകരം ലുക്ക്മാന്‍; മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ജോജുവും നസ്ലനും !

ജോജു ജോര്‍ജ്ജും നസ്ലനും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകും. ക്യൂബ്സ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്സ് ആണ് മമ്മൂട്ടി-ഖാലിദ് റഹ്‌മാന്‍ ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്

Mammootty and Naslen
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:10 IST)

Mammootty - Khalid Rahman Movie: മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്‌മാനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരുക്കുക ബിഗ് ബജറ്റില്‍. വന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. നേരത്തെ ആസിഫ് അലി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആസിഫ് അലിക്കു പകരം ലുക്ക്മാന്‍ ആയിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുക.

ജോജു ജോര്‍ജ്ജും നസ്ലനും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകും. ക്യൂബ്സ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്സ് ആണ് മമ്മൂട്ടി-ഖാലിദ് റഹ്‌മാന്‍ ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയുടെ കഥയാണ് സിനിമയുടേതെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

തെന്നിന്ത്യയില്‍ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകന്‍ തമന്‍ ആണ് മമ്മൂട്ടി-ഖാലിദ് റഹ്‌മാന്‍ ചിത്രത്തിനു സംഗീതം ഒരുക്കുക. 2026 ഏപ്രിലിനു ശേഷം ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. 2026 അവസാനത്തോടെ റിലീസും ഉണ്ടാകും. 'ഉണ്ട'യ്കു ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്‌മാനും ഒന്നിക്കുന്നത്.


