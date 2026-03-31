ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

നടി ജനനി അയ്യർ വിവാഹിതയായി; വരൻ സായി റോഷൻ ശ്യാം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം.

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:16 IST)
Janani Iyer
തമിഴ്- മലയാളം നടി ജനനി അയ്യർ വിവാഹിതയായി. പൈലറ്റ് ആയ സായി റോഷൻ ശ്യാം ആണ് വരൻ. ജനനിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് സായി. ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ജനനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു എന്നാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം.

'അവൻ ഇവൻ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ജനനി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. 'ത്രി ഡോട്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ നായികയായിട്ടാണ് ജനനി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് മോഹൻലാൽ നായകനായ 'കൂതറ', 'സെവന്‍ത് ഡേ', 'ഇത് താണ്ടാ പൊലീസ്', 'മോസയിലെ കുതിര മീനുകൾ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ജനനി വേഷമിട്ടു

അശോക് സെൽവന്റെ നായികയായി എത്തിയ 'തെ​ഗിഡി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജനനി തമിഴിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. 'മാചുക', 'അതേ കൺകൾ', 'ബലൂൺ', 'ബ​ഗീര', 'കൂർമൻ', 'വേഴം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും താരം വേഷമിട്ടിട്ടു. 'മൈത്രി' എന്ന തമിഴ് വെബ്സീരീസിലും ജനനി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 2വിൽ തേർഡ് റണ്ണറപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു ജനനി.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :