അപ്പൊ സിനിമ കണ്ടവരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണോ?, ധുരന്ധർ 2 പ്രൊപ്പഗണ്ടയെന്ന വിമർശനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രിയദർശൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 30 മാര്ച്ച് 2026 (15:52 IST)
ഇന്ത്യന് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജങ്ങളില് ഒന്നായി മാറിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ധുരന്ധര് 2 പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമയാണെന്ന വിമര്ശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന്. പ്രേക്ഷകരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്വീകരിച്ചെങ്കില് അതൊരു നല്ല സിനിമയാണ് എന്നതാണ് അര്ഥമെന്നും നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രിയദര്ശന്റെ പ്രതികരണം.
ധുരന്ധറില് പ്രൊപ്പഗണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല. ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സത്യം കൊണ്ടുവരികയാണ് സിനിമ ചെയ്തത്. ഇന്ത്യ മുഴുവന് അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്ക് പിന്നെ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്. വലിയ വിഭാഗം ആളുകള് സിനിമ കാണുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സിനിമ വലിയ വിജയമാണ്. ഈ സിനിമ കണ്ടവരെല്ലാം വിഡ്ഡികളാണ് എന്നാണോ നിങ്ങള് കരുതുന്നത്. അത് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് . അവര് പറയട്ടെ അതിനെ എതിര്ക്കാന് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷവും സിനിമയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനര്ഥം അതൊരു നല്ല സിനിമയാണ് എന്നാണ്. പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.