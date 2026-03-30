തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' റിലീസ് തടയണമെന്നാവശ്യം; ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഹണിക്കും

ദുബൈയിൽ വ്യവസായിയായ സുനിൽ അഗർവാൾ ആണ് ഹരജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:05 IST)
ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ പളളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുളള ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ദുബൈയിൽ വ്യവസായിയായ സുനിൽ അഗർവാൾ ആണ് ഹരജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് സിനിമ നിര്‍മ്മിച്ചതെന്നാണ് ഇയാളുടെ ആരോപണം. ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാതാക്കളായ ചെര്‍പ്പുളശേരി സ്വദേശി നൗഫല്‍ അഹമ്മദ്, വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി ബ്രിജീഷ് മുഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് സുനിൽ അ​ഗർവാൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇരുവർക്കമെതിരായി ദുബൈയില്‍ അറസ്റ്റ് വാറന്‍റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിലാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും സുനിൽ അ​ഗർവാൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം തടയൽ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും ഇഡി അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹരജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുവരെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഏപ്രില്‍ പത്തിന് സിനിമയുടെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹരജി.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ, ബ്രിജീഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സി ക്യൂബ് ബ്രോസ് എന്റർടൈന്മെന്റ് എന്ന ബാനറിൽ ചാണുക്യ ചൈതന്യ ചരൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. തമിഴ് ചിത്രം ഡ്രാഗണിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ കയാദു ലോഹറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. വിജയരാഘവൻ, സുധീർ കരമന, ബാബുരാജ്, വിനോദ് കെടാമംഗലം, പ്രശാന്ത് അലക്സ് തുടങ്ങി വൻ താരനിര ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് സംഗീത സംവിധായകൻ ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗായകൻ വിശാൽ മിശ്ര ആലപിച്ച ചിത്രത്തിലെ ‘കാട്ടുചെമ്പകം’ എന്ന ഗാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറാലാണ്. ചിത്രത്തിൽ ടിജോ ടോമി ക്യാമറയും രാജേഷ് മേനോൻ കലാസംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ടിജോ ടോമിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. എഡിറ്റി​ഗ് ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്.



