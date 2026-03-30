14 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ; കാമുകിക്ക് കൂട്ടിരുന്ന് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 30 മാര്ച്ച് 2026 (09:27 IST)
14 ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തേക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടൻ ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ സബ ആസാദ്. തനിക്ക് സൈക്ലോസ്പോറ കയെറ്റനെൻസിസ് എന്ന അണുബാധ പിടിപെട്ടെന്നും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നാല് കിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞു എന്നും നടി പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട 14 ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൃത്വിക് റോഷൻ
തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത് എന്നും സബ പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലായിരുന്നു സബയുടെ പ്രതികരണം.
"ഏറ്റവും മോശമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയത്. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നാല് കിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്റെ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊപ്പം നിന്നത് ഹൃത്വിക് റോഷനായിരുന്നു. എന്റെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളിലും തമാശകൾ കണ്ടെത്തി തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഹൃത്വികിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് ഹൃത്വിക് റോഷനാണ്.
എപ്പോഴും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നയാണ് ഞാൻ. എവിടെ പോയാലും സ്വന്തമായി വെള്ളവും കരുതാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ അസുഖം എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല. ഒരു ദിവസം രണ്ടുനേരം വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. പുൾ-അപ്പുകൾ എടുക്കുകയും ഭാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് പോലും ഉയർത്താനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. വയറിനോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളും സാലഡ് ഇലകളും കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ബേക്കിങ് സോഡയും വെജിറ്റബിൾ വാഷും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയ പച്ചക്കറികളാണേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്"- സബ കുറിച്ചു