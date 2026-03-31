രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (09:08 IST)
തമിഴ് യുവതാരം കെന് കരുണാസ് സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചിത്രം 'യൂത്ത്' ആഗോളതലത്തിൽ 11 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 50 കോടിയിലധികം രൂപ. അസാധാരണമായ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയാണ് ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിലടക്കം ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നിന്നും ഗംഭീര കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്കു കടന്നപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം കേരളത്തില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിച്ചത് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫറെര് ഫിലിംസ് ആണ്.
സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 15 വയസുള്ള ടീനേജ് നായകൻ, തന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർഥ പ്രണയം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. കെൻ കരുണാസിന്റെ അച്ഛൻ വേഷത്തിലാണ് സുരാജ് ചിത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രകടനം ചിത്രത്തിൽ ഏറെ രസകരമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളി താരം അനിഷ്മ അനിൽകുമാറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ദേവദർശിനി ചേതൻ, പ്രിയാൻഷി യാദവ്, മീനാക്ഷി ദിനേശ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. പാർവത എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ കറുപ്പയ സി റാം, സുലോചന കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജി വി പ്രകാശ് കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം.