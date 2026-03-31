ആരെങ്കിലും ആ 2 സിനിമകൾ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യു, സങ്കടം പറഞ്ഞ് അൻഡ്രിയ

Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (11:23 IST)
ചെന്നൈ: തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് മുന്നില് നായികയെന്ന നിലയിലും ഗായിക എന്ന നിലയിലും സുപരിചിതയാണ് ആന്ഡ്രിയ ജെര്മിയ. തമിഴില് നിരവധി സിനിമകളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള പിസാസ് 2 അടക്കമുള്ള സിനിമകള് റിലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ സിനിമകളുടെ റിലീസ് വൈകുന്നതിന്റെ നിരാശ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.
ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സിനിമകളുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് തനിക്കുള്ള പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ആന്ഡ്രിയ സംസാരിച്ചത്. പ്രശസ്ത തമിഴ് സംവിധായകനായ മിഷ്കിന് ഒരുക്കിയ പിശാശ് 2, അറം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകന് ഗോപി നയനാര് സംവിധാനം ചെയ്ത മനുഷി എന്നീ സിനിമകളാണ് ആന്ഡ്രിയയുടേതായി റിലീസ് കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകള്. എന്നാല് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി ദീര്ഘകാലമായിട്ടും തീയേറ്ററുകളിലെത്തിയിട്ടില്ല.
'ഈ സിനിമകള് പുറത്തിറങ്ങാത്തതില് തനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ആന്ഡ്രിയ പറയുന്നു. ഒരു നടിയെന്ന നിലയില് എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അതില് അഭിനയിക്കുക, ഡബ്ബിംഗ് പൂര്ത്തിയാക്കുക എന്നതോടെ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാന് കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ എപ്പോള് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നത് നിര്മ്മാതാക്കളുടെ തീരുമാനമാണ്. 2 സിനിമകളും റിലീസിന് റെഡിയാണ്. പക്ഷേ നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്ന് അവ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാന് സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആന്ഡ്രിയ പറഞ്ഞു.
സിനിമകള് വൈകുന്നത് കരിയറിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സമയം കളയാന് താല്പര്യമില്ലെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കാന് തയ്യാറാണെന്നും അഭിമുഖത്തില് താരം വ്യക്തമാക്കി.