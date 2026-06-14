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അതുൽ നറുകരയും കാർത്തികയും വിവാഹിതരാകുന്നു
ആശംസകൾ നേർന്നവർക്കെല്ലാം ഇരുവരും നന്ദി പറഞ്ഞു
Athul Narukara and Karthika
ഗായകരായ അതുൽ നറുകരയും കാർത്തിക ബി.എസും വിവാഹിതരാകുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ഇരുവരും അറിയിച്ചത്.
' അപ്പോ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞപോലെ' കാർത്തികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അതുൽ കുറിച്ചു. ആശംസകൾ നേർന്നവർക്കെല്ലാം ഇരുവരും നന്ദി പറഞ്ഞു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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ആരോഗ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട്; തീരുമാനം പിണറായിയുടെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്. നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രി കോഴിക്കോട് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി ജില്ലയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യാത്തത് വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണമായിരുന്നു.