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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 14 June 2026 (19:27 IST)

അതുൽ നറുകരയും കാർത്തികയും വിവാഹിതരാകുന്നു

ആശംസകൾ നേർന്നവർക്കെല്ലാം ഇരുവരും നന്ദി പറഞ്ഞു

Athul Narukara and Karthika
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (19:27 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (19:33 IST)
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Athul Narukara and Karthika

ഗായകരായ അതുൽ നറുകരയും കാർത്തിക ബി.എസും വിവാഹിതരാകുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ഇരുവരും അറിയിച്ചത്. 
' അപ്പോ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞപോലെ' കാർത്തികയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അതുൽ കുറിച്ചു. ആശംസകൾ നേർന്നവർക്കെല്ലാം ഇരുവരും നന്ദി പറഞ്ഞു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 
 
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