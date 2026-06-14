അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kilukkam: കിലുക്കത്തിൽ നായികയാകേണ്ടിയിരുന്നത് രേവതി അല്ല, മറ്റൊരു സൂപ്പർതാരം!
- Ranjini Haridas v/s Jagathy Sreekumar: 'രഞ്ജിനിയെ ജഗതി ശ്രീകുമാർ അപമാനിച്ച ശേഷം വേദിക്ക് പിറകിൽ സംഭവിച്ചത്'
- നടി രേവതി ശിവകുമാർ വിവാഹിതയായി
- 'അതൊരു കഴിവോ മിടുക്കോ അല്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല'; ജഗതിയുടെ അഭിനയ ശൈലിയെ വിമർശിച്ച് ലാൽ
- സലിം കുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്; ചന്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല (വീഡിയോ)
ശരീരത്തിൽ ചില്ല് തറച്ചുകയറി; ഷൂട്ടിങ് തുടർന്ന് ജഗതി
സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിശ്ചൽ എന്നാണ് കിലുക്കത്തിൽ ജഗതിയുടെ കഥാപാത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്
എത്ര തവണ കണ്ടാലും മലയാളികൾക്ക് മടുക്കാത്ത സിനിമയാണ് പ്രിയദർശൻ-മോഹൻലാൽ-രേവതി ടീമിന്റെ കിലുക്കം. ജഗതി, തിലകൻ, ഇന്നസെന്റ് തുടങ്ങി വൻ താരനിര അണിനിരന്ന കിലുക്കം വർഷങ്ങളായി മലയാളികളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുകയാണ്. കിലുക്കം ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ഉണ്ടായ ഒരു അപകടത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയദർശൻ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രേവതിയും ജഗതിയുമാണ് ആ സംഭവത്തിലെ പ്രധാന ആളുകൾ.
സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിശ്ചൽ എന്നാണ് കിലുക്കത്തിൽ ജഗതിയുടെ കഥാപാത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ കോമഡി നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത്. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ രേവതി ജഗതിയെ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയുന്ന സീനുണ്ട്. രേവതി എറിയുമ്പോൾ ആ കല്ല് മുന്നിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി ജഗതിയുടെ ശരീരത്ത് ചില്ല് കയറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജഗതി അക്കാര്യം റീടേക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല. വേദന സഹിച്ച് അഭിനയിച്ചെന്നാണ് പ്രിയദർശൻ പറയുന്നത്. ജഗതിയുടെ അർപ്പണബോധം അത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പ്രിയദർശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്': സ്പൈ ആക്ഷന് ചിത്രത്തില് നായികയായി ആലിയ, ആല്ഫ ടീസര് പുറത്ത്
ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ
ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില് പരാതി നല്കി അന്സിബ ഹസന് സൈബര് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി
മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?
ആരോഗ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട്; തീരുമാനം പിണറായിയുടെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്. നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രി കോഴിക്കോട് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി ജില്ലയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യാത്തത് വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണമായിരുന്നു.