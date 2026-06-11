  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Rohini talks about life with raghuvaran
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (16:58 IST)

7 വര്‍ഷം മാത്രമാണ് രഘുവരനൊപ്പം ജീവിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തരുത് : രോഹിണി

Rohini, Raghuvaran, Cinema, Personal Life
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (16:58 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (16:47 IST)
google-news
രഘുവരന്‍ തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നല്‍കിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഭാര്യയും നടിയുമായ രോഹിണി. രഘുവരന്‍ ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന നിലയിലാണ് തന്നെ കണ്ടതെന്നും രഘുവരന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയില്‍ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും രോഹിണി പറയുന്നു. ഗലാട്ട തമിഴിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രോഹിണി.
 
രഘുവരന്‍ ഒരിക്കലും എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. അതാന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കരിയറില്‍ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് 7 വര്‍ഷം സിനിമകളില്ലാതെ മാറി നില്‍ക്കാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് രഘു ജീവിച്ചത്. അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളാരും പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ എനിക്കും സമയമെടുത്തു.
 
അത്രയും പോരാടിയാണ് സിനിമയില്‍ തിരിച്ചുവന്നതും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതുമെല്ലാം. വര്‍ഷങ്ങളായി ഞാന്‍ സിനിമയിലുണ്ട്. 7 വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ഞാന്‍ രഘുവരന്‍ എന്ന മനുഷ്യനൊപ്പം ജീവിച്ചത്. തീര്‍ച്ചയായും എന്റെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവും എന്റെ കുട്ടികളുടെയും അച്ഛനാണ്. എന്റെ ജീവിതം, നജന്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രഘുവരന്‍ എന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ പേരില്‍ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ വേദനയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതത്തെ പറ്റിയും വേര്‍പിരിയലിനെ പറ്റിയുമെല്ലാം ഞാന്‍ ഏറെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ സിനിമകളെ പറ്റി ചോദിക്കു. എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കു എന്നാണ് ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയാറുള്ളത്. രോഹിണി പറഞ്ഞു.
 
 1996ലായിരുന്നു രോഹിണിയും രഘുവരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. 2004ല്‍ ഇവര്‍ വിവാഹമോചിതരായത്. ഈ ബന്ധത്തില്‍ ഋഷിവരന്‍ എന്ന മകനും ഇവര്‍ക്കുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര, സ്വകാര്യ ബസുകൾ പണിമുടക്കിലേക്ക്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര, സ്വകാര്യ ബസുകൾ പണിമുടക്കിലേക്ക്കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ സൗജന്യയാത്ര തങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും ബജറ്റില്‍ അനുകൂല പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ 19ന് ശേഷം ബസ് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുമെന്നാണ് ഓള്‍ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംചെക്ക്, എടിഎം കാര്‍ഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ്, ഒന്നും അതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. നിങ്ങള്‍ അത് സജീവമാക്കുന്നതുവരെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങി, ഇറാൻ അറിയാതെ 10 കോടി ബാരൽ ഹോർമുസ് വഴി കടത്തിയെന്ന് ട്രംപ്

ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങി, ഇറാൻ അറിയാതെ 10 കോടി ബാരൽ ഹോർമുസ് വഴി കടത്തിയെന്ന് ട്രംപ്ഇറാന്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്‍മുസിലൂടെ ഓപ്പറേഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന സൈനിക ദൗത്യത്തിലൂടെ 200ലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതായാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം, ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വമ്പൻ മാർച്ച്

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം, ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വമ്പൻ മാർച്ച്പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനും സൈന്യത്തിനുമെതിരായ ജനരോഷം ആളിക്കത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെയ്പ്പില്‍ 11 സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്നും മഴ കനക്കും; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്, യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ജില്ലകളില്‍

ഇന്നും മഴ കനക്കും; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്, യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ജില്ലകളില്‍24 മണിക്കൂറില്‍ 115.6 mm മുതല്‍ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.