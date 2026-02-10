'പ്ലീസ്, മര്യാദ പാലിക്കണം... ഇത് തീയറ്റർ അല്ല'; ആരാധകരോട് അജിത്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:03 IST)
തമിഴ് നടൻ അജിത് കുമാറിന് സിനിമയെ പോലെ തന്നെ കാർ റേസിങും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആരാധകർക്ക് അറിയാം. നിലവിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത് തന്റെ റേസിങ് പരിശീലനത്തിലാണ് താരം. റേസിങ് നടക്കുന്നിടത്ത് ആരാധകർ വരുന്നതും അജിത്തിനെ തല എന്നൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പുവിളിക്കുന്നതുമെല്ലാം സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആർപ്പുവിളിച്ചെത്തിയ ആരാധകനെ അജിത് ശകാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്.
'ദയവായി മര്യാദ പാലിക്കണം... പ്ലീസ്, ഇത് തീയറ്റർ അല്ല' എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന അജിത്തിനെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.
നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വീഡിയോ വൈറലായി.
അബുദാബി യാസ് മറീന സർക്യൂട്ടിൽ, യാസ് സ്പീഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ലി മാൻസ് സീരീസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു താരം.
മുൻപൊരിക്കൽ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തവേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് 'തല' എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ ക്ഷേത്രപരിസരമായതിനാൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് അജിത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു.
അതേസമയം മോട്ടോർസ്പോർട്സിനോടുള്ള അജിത്തിന്റെ പ്രിയം ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, തിയേറ്ററുകളിലായിരിക്കും ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക. അതേസമയം, 'ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി'യുടെ സംവിധായകൻ ആദിക് രവിചന്ദ്രനോടൊപ്പമാണ് അജിത്തിന്റെ അടുത്ത സിനിമ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.